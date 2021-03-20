連動美國標普500 VIX期的台股ETF期富邦VIX在去年股災時站上高點，但隨著股市熱錢不斷湧入，期富邦VIX股價不斷下探，遭富邦投信亮紅燈，提醒有下市風險，批踢踢網友也著急喊，自己的父親拿房子抵押去買，不曉得該怎麼辦。

美股持續創新高，外界對未來股市狀況持樂觀態度，短期內市場若沒有遭遇其他風險事件，股市行情不會受到太大影響，因此代表恐慌指數的美國標普500 VIX期指不斷挫跌，台股期富邦VIX同樣受到波及，18日暴跌近10%，收在2.44元，所幸周五跌深強彈，大漲近14%、收在2.78元。

期富邦VIX ETF淨值和股價雙雙創下一年多來新低，富邦投信再度提醒投資人留意投資狀況，證交所也強調期富邦VIX若近30個交易日該ETF平均淨值掉到2元以下，將會面臨下市清算，投資人應注意淨值表現及市價與淨值的溢價幅度表現。

期富邦VIX恐下市消息一出引起熱烈討論，批踢踢網友RBTMLhiy就表示，父親很喜歡碰期富邦VIX，甚至拿家裡的房子去銀行抵押，用為數不多的錢在跌更深的同時加碼更多張，上網求助該用什麼方法勸勸他。

儘管該名網友已多次跟父親說明，期富邦VIX主要用來避險，並不能當成主要投資標的，但父親仍相信全球股市漲太高，有天會回檔大幅修正，因此更要增加投注在期富邦VIX的籌碼。

此文一出獲得不少回響，有網友就表示，這種玩法不是投資而是投機，且巴菲特就曾表示，不要隨便放空美股，執意增加籌碼，甚至抵押房子投注，這就是賭博。

(中時新聞網)