國民黨祕書長李乾龍今天上午參加青年住好願景營，為開幕式致詞。（趙婉淳攝）

國民黨青年部今明兩天在玉成戲院舉辦「青年住好願景營」，聚焦在居住正義議題，黨祕書長李乾龍上午到場拉開營隊序幕，他說，過去國民黨對年輕人疏遠，但為時不晚，希望藉由營隊讓年輕人參與公共議題的討論，也多認識國民黨，並透露未來將在高雄建立青年基地，他負責籌錢，也希望未來能擴散到其他縣市開枝散葉。

本次營隊吸引100多人報名，總共招收32名學員，包含高中生到博士、社會新鮮人、新手家長等，背景也很多元，含括建築師、不動產人員與相關科系的人，上午的始業式邀請國民黨祕書長李乾龍前來歡迎大家，下午則由黨主席江啟臣、藍委曾銘宗、吳怡玎和學員互動，明天有模擬記者會進行成果發表。

李乾龍致詞表示，江啟臣去年就任黨主席，很重要的願景就是青年參與，很遺憾地，國民黨過去對年輕人非常疏遠，甚至說政黨退出校園、媒體，這是一個非常不正確的路線，應該說國民黨要走進校園接觸年輕族群。

李乾龍說，因此他時常鼓勵民代多找一些年輕朋友當助理，讓他們學習甚至以後投入政治，他也很仔細地看過在場每一位學員的簡介，也有不少人希望走政治這條路，他強調，這不是為了當選，而是為國家社會盡一份心力。

李乾龍舉例，他曾提名6位35歲以下、首次參政的年輕人參加新北市議員選舉，票開出來都選上，顯現社會對年輕人接納度高，他肯定青年部主任陳冠安積極建立與年輕人的管道，未來將在高雄建立青年基地，雖然國民黨已山窮水盡，他已撥出高雄市黨部其中一層樓，錢的問題他負責，希望在6都，甚至更多縣市，都建立青年基地。

談到居住正義，李乾龍說，台灣看起來真的居不義，尤其年輕人買房是一大難題，現在三重一坪要45萬，在三重買2坪都無法買到台北市的一坪，整個居住環境的改造需要政府用心處理。

李乾龍也說，最近黨主席亂紛紛，他就是做「桶箍」，現在大家對國民黨最失望就是不團結，尤其高層不團結，所以他的任務就是希望國民黨能團結，讓2300萬人對國民黨重新恢復信心，國民黨雖然是百年老黨，但國父孫中山創黨時都是青年朋友參與的政黨。

李乾龍指出，中央黨部改造後，因黨史館位於四樓留下「事事如意」的四樓，很可惜過去大富大貴都沒有把黨史作數位化整理，現在要花幾十億來做，但國民黨的黨史與家譜不能委託別人做，即使被打壓很嚴重，窮且益堅，不墜青雲之志。

(中時 )