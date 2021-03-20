北市19日晚間1名周姓女子在網路上控訴從北捷台電大樓出站後，遭站務人員尾隨，懷疑為刷卡出站，還指控站務人員當眾打人並拉扯她的頭髮，造成撕裂傷，並頭髮，造成撕裂傷，並要大家幫她肉搜惡劣的站務人員，但經過警方查證後，發現周女確實沒有刷卡出站紀錄，北捷也發聲明表示，北捷運公司強調，該逃票旅客「作賊喊捉賊」，在網路社群惡意不實指控站務員傷害，企圖誤導民眾，站務員因左臉及左臂腫痛已完成驗傷，北市府也開立裁處書，罰款7,500元。

北捷表示，13日晚間21時40分，捷運松山新店線台電大樓站的站務人員，發現一位女性旅客尾隨前方旅客出站並往站外移動，站務員立即趨前查驗票卡，在出口前攔獲持續往外走逃票的旅客，站務員拉住她後背包，該名逃票旅客隨即停下，並對站務員揮舞拳頭攻擊，並對其他支援站務人員持續表示無權利查驗票卡，北捷也感謝現場熱心目擊民眾，主動表達願意作證逃票旅客攻擊站務員意願。

北捷指出，經站務人員通報轄區警方，由轄區警方將逃票旅客帶回詢問處，經捷警協助，該逃票旅客才出示3張票卡，經查驗後均無進出站資訊，違反大捷法逃票證據明確，惟旅客當下情緒激動，因此留下資料，先行讓其離站，後續依大捷法第50條第1項第5款開立北市府裁處書，罰款7,500元。

北捷強調，依照大捷法，旅客應配合站務人員查票，呼籲旅客勿存僥倖心態，以正確方式感應票卡，並確認閘門螢幕顯示綠色通行箭頭，即可順利通過全自動驗票閘門，如發現車票無法刷進或刷出，請務必先洽站務人員處理，切勿以身試法，以免得不償失。

(中時 )