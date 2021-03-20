3月20日是節氣春分，即將進入草木生長萌芽期，而人體血液、激素也處於旺盛期，因此春分時也有不少禁忌要注意，以免讓健康亮紅燈，命理師「清水孟國際塔羅小孟老師」就分享春分6大禁忌，建議民眾期間不要過度行房，運動也不要太激烈。

春分六大禁忌，不宜愛愛房事，交通事故多。 文/清水孟國際塔羅小孟老師 3月20日開始春分，辛丑年春分為2021年3月20日09：37分至2021年4月4日13：34分。 在天象上: 全球晝夜除極點附近以外幾乎等長。 也就是說無論我們身處地... 由小孟老師星座塔羅牌之清水孟發佈於 2021年3月19日 星期五

命理師「清水孟國際塔羅小孟老師」表示，3月20日開始春分，辛丑年春分介於2021年3月20日09：37分至2021年4月4日13：34分，以天象來看，全球晝夜除了極點附近以外幾乎都等長，也就是說無論身處地球何處，太陽日照時間都為12小時。

直到春分之後，北半球各地開始晝長於夜，南半球各地則反之，因此在此時也有不少重要禁忌要注意，其一所謂的「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平」，指由於早晚時間相同，因此寒與溫各半，提醒民眾不要吃過辣食物，或過冷的飲品等，以免造成身體不適。

再者，春分氣節半冷半熱、日夜溫差大，屬於季節交替的日子，因此勿進行過於激烈的運動，恐會導致心血管不適，也不要過度行房，身體容易虛弱而感染風寒，而且不少國家將春分當做一年的開始，就如一年之季在於春，因此不宜探病。

而春分時外出也要小心，盡量不要在清晨時上山，由於此時霧氣較重，使駕駛難以看清楚眼前的路，容易發生交通事故，開車要格外小心，路人在山上行走也易因濕氣而滑倒。

(中時新聞網)