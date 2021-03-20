民進黨立委王定宇與民進黨前發言人顏若芳疑似同居事件持續延燒，王定宇雖一再澄清緋聞外，卻意外扯出何欣純、引發她怒反擊，隨後民進黨多位立委也批評王不該牽扯到其他不相關人。網友也看不下去，大爆就是因王定宇扯到無辜的何欣純，拖人下水才犯大忌，痛批以為自己真的是台南王嗎？

王定宇緋聞疑雲爆發後，大多網友都不能接受王定宇的闢謠之詞，有網友chirex在「政黑版」發文表示，基本上王跟顏的事，只要定調兩人忘了避嫌，但只是單純的同事與朋友情誼，大概過一兩個月，就被其它新聞給沖淡了，而且這一段時間，應該是連王都要少露面，減少上政論節目與公開行程才對，同黨人士也不會太過計較這件事，就算不幫腔，至少也不會倒打一把，再落井下石，因為畢竟是王定宇的家事。

該網友批評，結果王定宇不曉得是太靠勢還是怎樣？口無遮攔，上節目一下扯其它黨內男同事也有上過顏的車，一下又扯自己大學時也跟現任同黨女立委有「同居」過，這下才真的是犯了大忌，人家是招你惹你了嗎？自己的事自己解決不了，還想拖別人也下水打迷糊仗啊？奉勸王定宇最好收聲，不然再牽拖下去，別說同黨的不相挺不幫忙，以後遇到都是馬上廻避，謝謝免聯絡，被逼急了就爆同事的料？社會走跳幾十年了，這點為人處事的基本還不懂嗎？

許多網友也在其po文底下留言表示，「以為自己台南王吧」、「是這個意思拖人下水，特別噁心」、「顏家阿芳已經處理到不惜被出櫃，現在你又講些543的，讓外界以為她公車，一個男人真的要有點擔當啦」！

(中時新聞網)