針對美國政府近期頻頻對制裁中概股，大陸證監會主席易會滿表示，中方一直在尋求與美方相關監管機構加強合作，期間多次提出解決方案，但始終未能得到美方全面的積極的回應。

新浪財經報導，易會滿20日上午在北京出席「中國發展高層論壇圓桌會」致詞時表示，對於妥善處置中概股這個問題，中方一直在尋求與美方相關監管機構加強合作，並多次提出解決方案，但始終未得到全面的積極的回應。

易會滿強調，中方堅信，中美雙方合作是共贏的選擇，要想解決問題必須坐下來，分歧只能透過協商來解決，別無他路。

易會滿並對當前A股市場發表看法，他表示，下一步大陸將堅持資本市場對外開放，對機構設置，開辦業務、產品持開放支援的態度。同時將堅定A股註冊制改革方向不動搖，繼續堅持穩中求進，堅持系統觀念，確實做好科創板、創業板註冊制試點評估，完善註冊制全流程全鏈條的監管監督機制。

但他也指出，註冊制絕不意味著放鬆審核要求。現在大陸科創板、創業板發行上市，交易所都要嚴格履行審核把關職責。證監會從註冊環節對滬深交易所審核品質及發行條件、資訊披露的重要方面進行把關並監督。

易會滿表示，從目前情況看，不少仲介機構尚未真正具備與註冊制相匹配的理念、組織和能力，還在「穿新鞋走老路」。證監會對此正在做進一步分析，對發現的問題將採取針對性措施。對「帶病闖關」的仲介企業與上市企業，將嚴肅處理，決不允許一撤了之。

(工商 )