現場還有提供按摩服務等，慶祝110年國際婦女節。（台中市政府提供）

主辦單位送給在場每位女性都獲贈一朵玫瑰花，祝福每位女性如同玫瑰花一般「綻放美麗人生」。（台中市政府提供）

為響應110年國際婦女節，台中市身心障礙綜合福利服務中心，20日邀請女性身障者、信望愛身障學員、潭子區社區民眾一同慶祝。在場每位女性都獲贈一朵玫瑰花，呼應1908年3月8日在紐約舉行的婦運口號「玫瑰與麵包」，祝福每一位女性如同玫瑰花一般「綻放美麗人生」。

在信望愛教保員帶領下，身障學員展現練習多日的成果，賣力唱跳，熱情開場。現場設計闖關互動關卡和宣導攤位，讓社區民眾與身心障礙朋友更認識身障中心各項服務及資源。

社會局為體恤每一位女性平日的辛勞，活動也結合文康巡迴服務和按摩服務，開放女性身心障礙者熱情歡唱，綻放自我，同時享受免費按摩，度過一段放鬆無壓力的時光。

社會局表示，因疫情持續影響，許多身障者、兒少及長輩較少參加活動。身心障礙綜合福利服務中心作為在地的服務據點，今年特別連結文康巡迴服務車、社區資源中心、輔具資源中心、信望愛智能發展中心及山線按摩中心等駐館單位，以及臺中市豐原婦女及新住民培力中心，潭子衛生所及潭子區公所共同歡慶婦女節。

身障館中心位在潭子區中山路2段241巷7號，無障礙設施便利，可安排身心障礙者社區融合活動和藝文展出，歡迎身心障礙朋友及市民到館參觀。

(中時 )