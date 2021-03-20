富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)總決賽20日在台北小巨蛋開打，首戰就由瞄準2連霸的世新女籃遭遇佛光大學，靠著林蝶19分、14籃板，菲籍中鋒潔丹妮兒也有17分、16籃板，世新82比42痛宰佛光，如願闖進21日的女生組冠軍賽。

去年決定續留世新再拚1個學年度UBA的林蝶，明天將是她在UBA的最後一戰，「內心當然很捨不得，但一切順其自然，我知道明天將是我最後一場UBA，目標當然是拿下2連霸，上場就是把自己工作做好，進攻也要打出信心。」

林蝶坦承，去年選擇不到WSBL打球，而是續留大學1年，主因除了想要幫助母校拿下2連霸，重點還是感覺自己還不夠成熟，「當時我自認還沒準備好打WSBL，打到現在的話，我感覺還可以，只是有可能讓自己變得更好、更強。」

談起跟潔丹妮兒之間的緣分，林蝶笑著說，「我跟她在大一就認識了，當時我們去菲律賓移地訓練，就有發現這個球員很粗，也很大隻，我跟她更交換了IG保持聯繫，沒想到現在變成隊友，有她幫忙防守真的很輕鬆，更可搶很多籃板。」

就算今天拿到雙十數據，潔丹妮兒賽後仍然相當自責，「我想自己的表現應該可以更好，我在場上發生太多不必要的錯誤，尤其是發生6次失誤，我真的無法接受，我可以更好的。」陳育緹也替世新貢獻10分；佛光以楊婉琳13分最高。」

(中時 )