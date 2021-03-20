苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖北港進香活動，今年正常舉行，並從3月13日開始受理信眾報名，由於信眾太過踴躍，不到1周就突破5萬人，因廟方準備提供香腳裝備數量有限，因此，拱天宮在20日上午緊急宣布從明天起暫停受理報名6天，待裝備補齊後，再從27日起繼續受理，並延長報名時間6天，拱天宮請信眾諒解包涵。

今年拱天宮媽祖北港進香活動照常舉行，活動時間由國曆4月8日深夜子時放頭旗開始至4月19日回宮，拱天宮因而從3月13日起接受信眾報名，原本廟方預估5萬人報名，結果不到一周，報名人數就突破5萬人，廟方因提供給各香腳個人進香衣帽、毛巾、臂章等裝備，是依照預估的5萬人來準備，依照報名熱況來估算，將會出現嚴重不足，廟方為了滿足信眾需求，所以在20日上午緊急宣布從21日起暫停受理報名6天。

拱天宮表示，廟方將利用停止報名期間，趕緊籌措補訂個人裝備，提供給後續報名信眾使用，因此，將會從3月27日上午8時起恢復受理報名，並將報名時間延長6天，以便信眾報名需要，拱天宮並請信眾諒解不便之處。

(中時 )