美中高層20日清早在阿拉斯加結束為期兩天共三回合的面對面會談，對於雙方首回合會談期間出現的火爆氣氛，美國國務卿布林肯會後表示，對中方的「防禦反應」並不意外，他並指中美在伊朗、北韓、阿富汗問題以及氣候變化議題上存在利益交集。

路透報導指出，這是美國拜登政府上任以來首次與中國高層官員的面對面會談，但雙方罕見地在首日第一回合會議開場就激烈交鋒，在電視鏡頭前公開指責對方的政策。在為期兩日的會談結束後，美國國家安全顧問蘇利文對此表示，「我們之前預計會就一連串廣泛的問題進行艱難而直接的對話，結果的確是這樣。」

布林肯則表示，先前美方對新疆、西藏和香港的人權問題，以及中國實施網路攻擊和對台灣施壓提出關切後，他對中國的「防禦反應」並不感到意外。但他說，中美在伊朗、北韓、阿富汗問題以及氣候變化議題上存在利益交集，「會談中美國已經完成該做的事」。

布林肯還提到，在經濟、貿易和科技方面，美方明白告訴中國代表，美國政府正在與美國國會、盟友和夥伴就這些問題進行密切諮商，美方將以一種能夠完全保護並促進美國的工人和企業利益的方式來推進工作。

另一方面，美國總統拜登於美東時間19日被美「問及美中首日首輪會談情況時，他直言，「我為國務卿感到非常驕傲。」美國國務院則表示，中美高層在阿拉斯加進行了「嚴肅的討論」，美國不會讓對方的「表演」分散其表達原則以及與中國進行艱難對話的注意力。

報導稱，結束美中高層會談後，布林肯將於22日立即展開歐洲訪問行程，包括前往比利時布魯塞爾參加北約（NATO）部長會議。美方表示，布林肯參加北約會議，將強調拜登政府透過北約與盟國建立聯繫的決心。會議除了討論北約2030聯盟議題外，也會討論處理中國、俄羅斯，以及氣候變化、網路安全等問題。

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