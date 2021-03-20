鶯歌工商體育老師吳依凡感嘆體育選手過往處處受限於語言能力，出國比賽無法與國外選手交流，她通過雙語認證後，將英文融入羽球課，不少學生反應熱烈，直呼「很特別」。（蔡雯如攝）

新北市教育局近期與台灣師範大學合作，開設全國首創「技高雙語學分班」，欲訓練出具雙語能力的技職教師，使教師取得CEFR B2等級英文認證，讓教師輕鬆用英文上課，也讓學生體驗雙語教學；通過受訓的鶯歌工商體育老師吳依凡表示，體育選手出國比賽常因語言隔閡處處受限，感慨技職學生也陷入窘境，便投入雙語班，如今受訓完成，教課時用英文教導學生體育器材、比賽術語，不少學生紛紛直呼「很特別」。

新北市教育局今舉辦「技高雙語學分班」成果發表會，有41位教師結業，發表教案成果。教育局去年開創全國首例，培訓技職雙語師資培訓培力，開設技高雙語學分班，邀請台灣師範大學、各科大教授授課，除了培訓教師基本英文能力，也針對不同專業課程訓練其英文專業術語；台灣師範大學教授戴建耘表示，雙語分班教學參考國外訓練方式，以專業科目結合雙語教學、動作做說英文，技能教師便可逐漸習慣用英文教授學生。

「體育選手出外比賽，英文能力是一大困境！」吳依凡表示，體育選手過往出國比賽都會與國外選手交流，但常受限於語言隔閡，未有完善溝通，剛好自己前一年有參加專業英文訓練，便決心將英文結合自己的體育專業，培訓技職學生的能力。「學生剛開始會覺得怪怪的，但不會排斥。」吳依凡說，結訓後自己將雙語融入到羽球課，不少學生覺得怪怪的，以為是要上英文課，但自己從體育器材、點名等基本對話下手，融入英文之外，也兼顧課程，循序漸進下學生不僅不排斥，更直呼課程有趣。

教育局表示，以往學校若要採取雙語教學，須靠教聘，聘請專任教師到學校授課，但歷時太久、所需經費太多，新北首創雙語師資培訓後，培訓校內多年教學經驗的老師，更能快速應用在教學場合，達到生活化、普及化的目標，未來預計每年開設3班、培訓近百位雙語教師，提高新北技職雙語能力，讓學生、教師與國際接軌。

(中時 )