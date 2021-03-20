大陸「炫富一姐」郭美美6年前因開賭場被捕，2019年她期滿出獄，揚言會重新做人，最近她容貌不僅升級，又大方宣布出櫃，戀上在獄中保護她的女友。本月18日卻驚傳她涉嫌販售添加違禁成分的減肥食品，在上海被逮，昨(19日)陸媒報導，郭美美所開公司已經申請註銷，才成立一年多的公司淪為一場空。

郭美美多年前因炫富行徑引發熱議，引來「中國紅十字會」被質疑善款流向，信譽受到質疑。郭美美後來捲入性交易疑雲，並因涉嫌開賭場罪被捕，遭判有期徒刑5年，2019年她低調出獄，起初被人發現臉腫了一圈，不久又瘦回瓜子臉，上月她宣布有同性新歡，對象是她坐牢時認識的對象，她讚女友當時正義感十足常保護她，期許兩人未來能一起攜手走下去，讓網友都相當驚訝。

郭美美旗下公司已經註銷。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

郭美美剛出獄時發福腫一圈（左圖），最近容貌不斷升級。（圖／翻攝自新浪、郭美May努力努力微博）

先前郭美美分享5年的牢獄生活，幾乎天天只能睡3、4個小時，神經衰弱，夏天身上長滿痱子，癢得像被螞蟻咬，還因潮濕長了癬，腿幾乎爛掉，又因為在牢裡要幫忙工作，「被縫紉機刺穿手也是常有的事」，至於網上流傳的性愛片，郭美美澄清：「我真不知道這個女人怎麼就是我了，那會我才20歲出頭，這女人一看至少有二十七八了吧，額頭比我窄，鼻子鼻孔都比我大，雙眼皮形狀也不一樣，我前後眼角都比她長。」強調自己沒有蠢到會答應拍這種影片。

郭美美最近剛認戀女友。（圖／翻攝自郭美May努力努力微博）

郭美美先前宣告改當女DJ，每月收入至少百萬起跳，18日卻傳出上海市浦東警方成功偵破一起生產、銷售添加違禁成分（西布曲明）減肥類食品案件，將郭美美及生產線曾女、銷售人員周女3人依法刑事拘留，鳳凰網娛樂報導，郭美美和母親合開公司美美煥新（北京）網絡科技有限公司，專賣自行開發的產品跟化妝品，去年1月成立，在被抓前一天也就是17日宣告註銷，疑似想斷尾求生，網友狂酸：「一錯再錯，這就是活該」、「坐牢坐上癮了」、「怎麼學好這麼難」。

(中時新聞網)