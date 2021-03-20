近年Ecosystem、跨裝置串聯概念興起，三星結合旗下行動通訊與生活家電，首度推出跨品類店格「全品體驗館」試水溫，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，手機與家電「合體」後，坪效與客單價可增加3成，今年將在全台擴大布局，不管是全品專區、或是全品體驗館，年底前將達7～10家。

三星首間「全品體驗館」落腳高雄義享天地，今日盛大開幕，台灣三星電子總經理鄭泳煥偕同各部門主管更親自南下到現場剪綵，顯示其重視程度。

陳啟蒙表示，「全品」的概念可能依照店格不同，有比較小的展售空間，或像高雄義享天地則可以開到大的體驗館，去年於新北、台中導入手機暨家電跨品類展售空間，以豐富的跨裝置體驗為第4季銷售創下亮眼成績，今年以高雄義享天地的全品體驗館為例，看好因為雙向導入客源，全年來客人數挑戰30萬人。

三星消費性電子事業群副總經理林聖斌指出，與手機合體之後，一年四季都很熱鬧，舉例來說，三星的手機通常是第一、第三季發表旗艦新機，但家電通常是第二、第四季推出新的機型，家電的客源可以看手機，手機的「星粉」也能體驗家電。

由於高雄義享天地是新商場，可採行動通訊與生活家電全品銷售，但其他百貨商場可能是手機在一層樓、家電在另一層樓，林聖斌表示，希望「全品」的概念能夠迅速推廣，也能夠被其他業者看到，若成效顯著，或許就會有百貨商場願採這種方式，打破過往行動通訊與生活家電分開銷售的作法，那也是種拋磚引玉。

林聖斌認為，「全品」是今年的推廣重點，未來亦將持續進駐全台主要商圈，此次首間店進駐高雄義享天地，除了高雄義享天地很有話題性，也希望服務用戶數僅次於北區的南台灣消費者，提供更多絕無僅有的跨裝置消費旅程。

(中時 )