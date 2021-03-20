嘉義林管處大埔事業區林班18日下午發生森林火災，延燒超過30小時，今天上午空勤總隊空中投水皆命中，火勢已受控制，剩零星殘火，但阿里山公路69公里上方邊坡大火燒過落石不斷，今天台18線66k至76仍封路，預計今天晚上7點開放通行。

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠今天表示，目前火場累計延燒面積1.6公頃，地上物為竹林，阿里山公路上邊坡殘火已由森林護管員以背負式水袋處理完畢，經空拍機觀測結果已無火煙；上午空勤及航空特共投水6架次，仍會持續投水。

(中時 )