三星全品體驗館-高雄義享今（20日）正式開幕。（石欣蒨攝）

台灣三星積極在台進行展店計劃，今（20日）就宣布正式進駐高雄的全新百貨義享時尚廣場，結合了行動通訊及生活家電品類，打造了全新的三星「全品體驗館」店型，提供一站式的便利服務，並與廣場同步開幕，更帶來了開幕限定3大優惠活動，包括限量福袋、真無線藍牙耳機5折搶、周周消費加碼等特惠，更特別在開幕當天於現場請來了中信兄分的Passion Sisters來現場炒熱氣氛，更邀請了專業健身教練帶領民眾，配戴Galaxy Watch3及Galaxy Watch Active2去體驗「星級健身房」，引來200到300的三星星粉從未開店前就已經在門外駐守等待。

此次全新的「三星全品體驗館高雄義享」以暖色調以及木質家居，打造了明亮寬敞共75坪的展示場域，更規劃了多個產品體驗空間，首次把行動通訊的手機、平板，還有電競、曲面螢幕等，以及品牌的家電、電視系列等品牌全系列商品共同融入在館中，讓消費者一次體驗智慧串聯的智慧家庭生活，提供消費者舒適的一站式尊榮購物體驗。

台灣三星電子總經理鄭泳煥就表示，因著一站式服務儼然成為消費顯學，以三星旗艦館為例，完整生態圈體驗帶動了去年整體業績成長了20%，更因去年在新北、台中導入了手機暨家電跨品類展售空間，因此在去年第4季創下亮眼佳績，「希望此次的全新「全品體驗館」能為消費者帶來更佳的體驗，也希望未來將持續進駐全台其他主要商圈。」

全新的「三星全品體驗館-高雄義享」以暖色調以及木質家居，打造了明亮寬敞共75坪的展示場域。（石欣蒨攝）

而台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙，以及台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理林聖斌在受訪時也提到，該店從2019年就開始規劃，因為「全品體驗館」需要合適的大小、商圈及人流等都要符合期待，所以期待以後有適合的店面也會再帶來「全品體驗館」，希望今年可達7-10家店館或專區的展店目標，預計新店型可在1年帶來20、30萬人次，營業額挑戰微風南山旗艦店的整體業績。

而為了慶祝「三星全品體驗館高雄義享」開幕，三星也天天祭出不同優活動，首2天（20、21日）就享限量Galaxy Buds Live真線藍牙耳機限量百組的排隊禮優惠，另外還有限量50組、定價990元的福袋，還大家抽Galaxy S21+ 5G、平板、無線充電滅菌盒、運動手環等禮物，而首月開幕慶周六就祭出限量排隊活動，如65吋QLED 8K量子電視，原價13萬9900元，27日當天就享限量5台的5折優惠價6萬9900元，4月3日則有Samsung Cube無風智慧空氣清淨機限量10組活動，不僅直降2000元，再享買一送一優惠，而首月開幕每周再享加碼特惠，包括82吋4K電視降價5萬再送Samsung Cube無風智慧空氣清淨機、買旗艦智慧型手機加碼送智慧配件、電動研磨咖啡杯等精選禮。

全新的「三星全品體驗館-高雄義享」展示了共11個品項的品牌全系列商品共同融入在館中，讓消費者一次體驗智慧串聯的智慧家庭生活。（石欣蒨攝）

台灣三星進駐全新百貨義享時尚廣場，打造了全台首間三星「全品體驗館」店型，台灣三星電子總經理鄭泳煥（中）今（20日）也出席了活動，為上任以來首次正式出席公開活動。（石欣蒨攝）

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙（左起）、集亞社股份有限公司董事長盧乾三、台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理林聖斌 合影。（石欣蒨攝）

為了慶祝「三星全品體驗館-高雄義享」開幕，天天祭出不同優活動。（石欣蒨攝）

全新的「三星全品體驗館-高雄義享」可讓消費者體驗一系列三星的商品。（石欣蒨攝）

(中時 )