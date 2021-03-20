出道至今一直以兔臉面具蒙面示人的東京創意蒙面電音雙人組「AmPm」，憑藉2017 年出道曲〈Best Part Of Us feat.Michael Kaneko〉在世界各地獲得廣大支持群，串流播放次數一舉突破3500萬次，從海外逆輸入紅回日本，是國際音樂串流平台上最知名的日本音樂組合之一。

近日「AmPm」推出未公開樂曲〈Intro〉，將以全世界限定一張的NFT形式發行並拍賣出售，這也是日本音樂產業史上第一次販售未公開樂曲的NFT。競標時間從19日開始至30日，為期12天。隨著NFT交易熱潮席捲全球藝術界及音樂界，本次拍賣也受到各方關注。此外，他們在「真實世界」中的數位新曲〈Tokyo〉也同步發行。

〈Tokyo〉作為Converse與日本潮鞋店BILLY’S ENT聯乘企劃「ALL STAR J HI“SPARK”」的廣告曲，也隨著廣告先行公開在潮流圈內引發好評，AmPm表示在現今這個艱難的疫情時期，「無論國內外『東京』都變成了一個非常負面的字，這讓以東京為據點的我們感到十分悲傷」，希望「透過電音舞曲，向世界發聲，讓大家想像一個新的東京形象」。

(中時 )