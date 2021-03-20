中美20日在阿拉斯加結束為期兩天三輪的高層面對面會談，由於雙方首回合會談氣氛火爆，讓外界對於採閉門會議的後兩輪會談備感關注。在20日清早本次會談結束後，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪表示，雖然中美之間還是存在一些重要分歧，但這次雙方溝通是坦率的、建設性的、有益的。

綜合外媒20日報導，本次對話不但是美國新政府執政以來的中美高層首次面對面會晤，同時也是中美領袖2021年除夕通話後的首次雙方高層接觸。楊潔篪在會後接受中方媒體聯合採訪時表示，這次戰略溝通是坦率的、建設性的、有益的，有利於增進相互了解，「當然，我們之間還是存在一些重要分歧」。

楊潔篪指出，中國將堅定維護國家主權、安全和發展利益，中國的發展壯大不可阻擋。中美應按照不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神處理雙方關係，使中美關係沿著健康、穩定的軌道向前發展。

中國國務委員兼外長王毅也表示，這次中方抱著誠意而來，因為對話總比對抗好。但是雙方對話應遵循相互尊重、求同存異的精神，不能單方面「拉單子」、提要求。中美雙方都有其關切，有些疑慮可以通過對話加以緩解，有些一直存在的問題可以通過對話來加以管控。

但王毅提到，會談期間中方向美方明確指出，主權和領土完整問題是重大的原則問題，在這些問題上，美方不要低估中方維護國家主權、安全、發展利益的決心，也不要低估中國人民捍衛民族尊嚴和正當權益的意志。

(工商 )