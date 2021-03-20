美國當局今天控告10名伊朗公民，指控被告在過去20年間，透過多家公司名義，隱密交易逾3億美元（約新台幣85億元），躲避美國對伊朗的制裁。

法新社報導，美國司法部聲明指出，相關涉案人據信代表伊朗政府，透過70多家設在美國、伊朗、加拿大、阿拉伯聯合大公國與香港的公司進行交易，包括採購兩艘價值2500萬美元的油輪。

嫌疑人也因涉及洗錢被處以1億5700萬美元罰款；據信涉案人目前在美國境外。

負責國家安全的助理司法部長德默斯（John C. Demers）表示：「被告代表一個資助恐怖主義的國家，透過這些公司，在全世界以謊稱名義使用金融服務和換匯，交易了數億美元。」

德默斯又說：「毫無疑問地，司法部將動用所有必要工具，遏止伊朗政權利用美國金融系統支持邪惡活動。」

此案一旦定罪，被告將面臨最高20年有期徒刑。

在美國前總統川普採積極措施懲處下，伊朗目前仍受美國經濟制裁。

(中央社)