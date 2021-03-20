珠寶大盜陳清課領軍犯下的新北市三重區銀樓3000萬金飾搶劫案，檢警迅速偵破，卻仍有大量贓物下落不明；新北市長侯友宜表示，嫌犯到案，仍有大批贓物還沒找到，該釐清的將請新北市警方趕快釐清，也要藉此感謝三重警分局，感謝警察捍衛新北人民的財產、安全。

70歲主嫌陳清課獄中結識63歲彭家華、50歲王雷，三人看上三重銀樓平時只有1對年邁夫妻看管，前天上午9時趁70歲銀樓蕭姓老闆獨自開門營業時，夥同彭、王持辣椒水闖進店內綑綁老闆，得手約3000萬金飾、珠寶後逃逸，經過警方追查，逮捕3嫌，並追回151兩黃金，道仍有翡翠、珠寶和250兩黃金下落不明。

侯友宜表示，三重銀樓搶案嫌犯到案，但贓物下落不明，後續該釐清的要趕快釐清，另外要藉這個機會感謝辛苦的三重警察，這幾天不眠不休在全台各地辦案，展現快速破案的能力，感謝警察捍衛新北人民的財產、安全。

(中時 )