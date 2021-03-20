命理師沈嶸發大願「每月捐十萬、持續二十年」的公益活動，目前捐款金額已累計180萬元，她發起新6字箴言「我幫你，你幫我」活動，相信唯有如此臺灣才能更好。本月開始更捐給法務部監督指導的「臺灣更生保護會」（更保會），成立宗旨為輔導出獄後的受刑人（更生人）自立，重新適應社會，減少再犯的機會。

沈嶸表示：「有人問我為何要捐款給更生人，他們不都是罪大惡極的人嗎？其實人人皆會犯錯，而我們願意給對方一個改過自新、重新成為更好的人的機會，這才是真正無條件的愛。」並感慨喊：「更生人在社會上首要面臨的就是與社會長久嚴重脫節，使得找工作不易，家人也不願伸出援手，還要面對大眾歧視的眼光，連交朋友都有困難。」

曾因璩美鳳光碟案代父入獄，入監服刑11個月的沈嶸，看到許多受刑人一時糊塗犯下大錯，直呼「這些人已經受到司法體制的制裁，如果出獄後還不被社會大眾所接受，很容易走回犯罪的老路，變成你我的負擔和隱憂，所以我希望能捐款幫助這群最不被社會接受的人」。向社會大眾呼籲：「請大家給更生人一個機會，更生人也能成為社會支柱。」盼各界與沈嶸老師一起做公益，幫助社會更美好。

更不忘以自身經歷鼓勵所有更生人，「我出獄後命理事業全部重新開始，許多舊客不再光顧，甚至度過一段沒有收入的低潮期，在堅持努力下，現在事業蒸蒸日上，還能夠貢獻力量回饋社會。雖然曾經歷錯誤與失敗，仍要以正面思維轉化所有痛苦，在逆境中也要持續讓自己更好、與人廣結善緣，種善因得善果，都將在逆境之後，創造出新的成功。」

(中時 )