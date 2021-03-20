美中高層在阿拉斯加為期2天的會晤正式落幕，中方隨即於20日上午發布會後新聞稿稱，中方向美方表明，「中共的執政地位和制度安全不容損害，這是不可觸碰的紅線」，並重申對台灣、香港、新疆、西藏等議題立場，要求美方不得干涉。

新華社20日報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，中國國務委員兼外長王毅在阿拉斯加安克拉治與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）舉行對話。雙方圍繞各自內外政策、中美關係，以及共同關心的重大國際地區問題進行坦誠、深入、長時間、建設性的溝通。雙方認為對話是及時的、有益的，加深了相互理解。

報導稱，過去幾年來，由於美國上一屆政府逆潮流而動，實行極端錯誤的反華政策，嚴重損害中國利益與中美關係，中方不得不採取正當必要措施維護自身主權、安全、發展利益。中方敦促美方消除上屆政府對華錯誤政策影響，同時避免製造新的問題。

另據中方新聞稿內容指出，本次中美雙方討論了根據疫情形勢調整相關旅行和簽證政策，並逐步推動中美人員往來正常化事宜。雙方還討論了經貿、軍事、執法、人文、衛生、網路安全以及氣候變化、伊朗核武、阿富汗、朝鮮半島、緬甸等一連串問題，同意保持和加強溝通協調。雙方表示將圍繞G20、亞太經合組織等多邊活動加強協調磋商。

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