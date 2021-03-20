一名擔任科技公司業務的人妻A女，拜訪某電子大廠客戶時認識該公司一名員工，2人因工作關係常常聯繫而大搞婚外情，還多次雙雙前往摩鐵大戰，事後還意猶未盡地互傳鹹濕簡訊，包括且訊息中更出現，「射完再夾真的飛天」等抄寫實露骨對話。A女丈夫發現後要求她簽下自白書後離婚，還怒告兩人求償150萬，台北地方法院賠30萬元，仍可上訴。

根據判決書記載，OL業務A女與丈夫於民國101年9月17日結婚後，A女因工作關係，於107年間在某電子公司認識小王，兩人竟於108年5至7月間起交往會面並多次發生性行為。丈夫察覺有異加以質問，A女坦承偷吃，還簽立自白書，並提供兩人通訊軟體LINE對話紀錄，由於對話相當露骨，丈夫為此大怒對兩人提告求償150萬元。

A女辯稱，她是業務，在108年5月間前往小王公司拜訪新客戶時彼此認識。丈夫某天表示手機壞了，要借她手機使用，結果竟自行打開LINE通訊軟體，看到我與小王兩人間的性幻想對話，因此提出離婚，她事後也同意離婚，但堅決否認小王有發生性關係，兩人僅是打打嘴砲。

女方還表示，是丈夫連夜逼供拷問，不斷要求她寫下與小王間性行為之過程，她雖再三否認，但卻因疲倦而精神崩潰不得已寫下自白書，還不斷重複修改，直到達到丈夫滿意為止，內容都是杜撰，與事實不相符。

但法官審視兩人對話內容，發現對話極為鹹濕，包括「又跟我說可以內射」、「你裡面會很敏感，一直夾住…射完再夾真的飛天」、「那就來一發晨砲」、「我們連續兩天了喔，還兩天都內射，只有這幾天可以這樣玩啦，之後會戴套套」等。

法官認為，其內容極為親熱私密，且LINE對話紀錄時間與自白書所列與小王親密互動往來之時期相符，顯見對話內容顯已逾越一般普通朋友或同事之社交行為範圍，因此判兩人必須賠償30萬元，仍可上訴。

(中時新聞網)