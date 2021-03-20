知名連鎖迴轉壽司店推出優惠活動，讓全台上百人爭先改名「鮭魚」免費爽吃，這場「鮭魚之亂」甚至躍上國際媒體版面，對此，前東森新聞主播翁婉柔發文怒嗆：「你我的人生可不只有鮭魚而已」，引發網友議論。

翁婉柔表示台灣這場鮭魚之亂，竟有一百五十個人為此改名，更躍上國際媒體，眼見此亂象，她表示名字是爸媽給我們的第一個禮物，充滿心意、祝福及期許，如今為了吃一頓免費的壽司，隨意把父母給我們的愛改掉，是否不尊重自己的名字跟人生，雖然有許多人認為改不改名是自己的選擇，跟旁人有什麼關係？讓她難掩怒火反嗆：「這還真的關我的事、關大家的事」。

關於台灣的鮭魚之亂，在演變到有一百五十個人去改名，登上國際媒體之後，我有話要說。 首先，名字是爸媽給我們的第一個禮物，裡面有心意、有祝福、也有對我們的期許，不會有哪對父母親期許自己的孩子長大之後去改名就是為了能吃一頓免費的壽司吧？這麼隨意...

翁琬柔 Joyce 發佈於 2021年3月18日 星期四

翁婉柔舉例改名的人到戶政事務所吹的冷氣、填的單子、消耗的紙類，都是地球資源，此外公家機關水電費及公務員薪水，都是人民繳的納稅錢，卻浪費在為了吃免費壽司，而去改名的人身上，怒斥：「浪費的是公務員的時間，還有國家資源，為什麼你吃鮭魚要全民買單？」雖然台灣公務機關效率很高，但不該放任這些人消耗社會資源，畢竟方便不是給人當隨便，更強調除了台灣以外的國家，改名是跟政府跟整個社會有關。

雖然壽司店的活動，獲取超高媒體曝光度，卻浪費如此多社會資源，讓翁婉柔感嘆：「對這個社會有幫助嗎？」而改名的鮭魚們PO出了只吃生魚片，白飯卻剩滿桌的照片，這種浪費食物對企業形象有加分嗎？呼籲這些「鮭魚」們，能多關心在歐美被歧視的亞裔，關心疫情跟疫苗，甚至是路邊需要援助的的老人及街友，強調：「畢竟到頭來，你我的人生可不只有鮭魚而已」。

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(中時新聞網)

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