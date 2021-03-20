知名連鎖迴轉壽司店推出優惠活動，讓全台上百人爭先改名「鮭魚」免費爽吃，這場「鮭魚之亂」甚至躍上國際媒體版面，對此，前東森新聞主播翁婉柔發文怒嗆：「你我的人生可不只有鮭魚而已」，引發網友議論。

翁婉柔表示台灣這場鮭魚之亂，竟有一百五十個人為此改名，更躍上國際媒體，眼見此亂象，她表示名字是爸媽給我們的第一個禮物，充滿心意、祝福及期許，如今為了吃一頓免費的壽司，隨意把父母給我們的愛改掉，是否不尊重自己的名字跟人生，雖然有許多人認為改不改名是自己的選擇，跟旁人有什麼關係？讓她難掩怒火反嗆：「這還真的關我的事、關大家的事」。

翁婉柔舉例改名的人到戶政事務所吹的冷氣、填的單子、消耗的紙類，都是地球資源，此外公家機關水電費及公務員薪水，都是人民繳的納稅錢，卻浪費在為了吃免費壽司，而去改名的人身上，怒斥：「浪費的是公務員的時間，還有國家資源，為什麼你吃鮭魚要全民買單？」雖然台灣公務機關效率很高，但不該放任這些人消耗社會資源，畢竟方便不是給人當隨便，更強調除了台灣以外的國家，改名是跟政府跟整個社會有關。

雖然壽司店的活動，獲取超高媒體曝光度，卻浪費如此多社會資源，讓翁婉柔感嘆：「對這個社會有幫助嗎？」而改名的鮭魚們PO出了只吃生魚片，白飯卻剩滿桌的照片，這種浪費食物對企業形象有加分嗎？呼籲這些「鮭魚」們，能多關心在歐美被歧視的亞裔，關心疫情跟疫苗，甚至是路邊需要援助的的老人及街友，強調：「畢竟到頭來，你我的人生可不只有鮭魚而已」。

(中時新聞網)