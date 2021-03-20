今年8月預料將出現藻礁公投等4項公投案，為強化公投案題目及內涵說明，不僅藍綠都規畫下月起展開逾300場下鄉座談說明政策，台灣民眾黨近期也將動員各地方黨部，陸續推出公投座談會、論壇等系列活動，將邀請黨籍立委、民團及各地民眾參與討論，希望蒐集民意及讓公投議題能夠聚焦外，同時也能探討現行公投制度的缺失與改善方式。

因應今年8月28日將舉行公投投票，民眾黨近期成立公投專案小組，研議黨內對於各公投及論述，為傾聽民意及蒐集各界的意見，公投專案小組規畫將啟動下鄉座談會，黨中央則預計會舉辦一連串的論壇，將邀請民團及黨籍立委、人士與民眾互動、討論，初步規畫場次至少上百場。

民眾黨立委、公投專案小組召集人張其祿指出，各地黨部舉辦的座談會或黨中央舉辦公投論壇，除談論此次公投議題內容外，也會談及現行公投制度的檢討，因為很多公投成案過程太多政治操弄，導致公投本來是輔助單一民主方式，卻變成政黨操作的工具。

張其祿進一步指出，現行公投規定很多不清楚的地方，甚至出現逼迫人民選邊站，以此次藻礁公投為例，提案民團希望保護藻礁，政府則重申推動能源轉型政策，並以「缺電」恐嚇民眾，因此公投成案過程應該要精緻，像是舉辦政策說明會、公聽會或類聽證會，讓公投議題可以更廣泛被討論，以利民眾了解。

此外，民眾黨認為，現行公投案結果出爐後，政府是否有效遵守或依公投結果辦理，缺乏強制性，原因在於《公投法》相關規定過於模糊，導致政府有漏洞可鑽；另外，即便公投未通過，難道政府就不用做嗎？例如過去的入聯公投，相關缺失也應一併檢討改善。

(中時 )