「球哥」朗佐鮑爾(Lonzo Ball)有機會返回洛杉磯了，他前幾天和紐奧良鵜鶘的隊友一起痛宰快艇20分，讓快艇對他另眼相看。《紐約郵報》記者爆料快艇正尋求管道來換取鮑爾，因為他們現在缺少一名控衛，而且動作得快，距離交易大限(美國25日)沒剩幾天了。

朗佐鮑爾當初被湖人以榜眼籤挑中，但是表現不佳，湖人高層爆發內亂，當時作主挑選他的高管魔術強生灰頭土臉下台，鮑爾被賣到鵜鶘，讓他的父親「球爸」拉瓦爾(LaVar Ball)非常不滿。鮑爾也很爭氣，不跟著老爸吹牛而是努力變強，他的三分球命中率提升到38.5%，相當於全聯盟命中率第6名的球隊。

雖有幾位新星在陣，可惜鵜鶘戰績不佳，明星賽結束後仍在季後賽名單外。快艇則是擁有爭冠實力的球隊，現有里歐納德(Kawhi Leonard)、保羅喬治(Paul George)雙星控制前場，後場仍用得上一位playmaker。他們目前的主控貝弗利(Patrick Beverley)是雙能衛，可以轉打得分後衛，「最佳第六人」路威廉斯(Lou Williams)的合約剩最後一年，可能會被賣。

鮑爾與明星前鋒錫安威廉森(Zion Williamson)逐漸培養出默契，鵜鶘不願輕易放手，加上紐約尼克也看中鮑爾，單以快艇手裡的交易籌碼不容易打動鵜鶘，外界預估快艇要拿到鮑爾大概要透過三方交易。球爸先前表示不喜歡鮑爾現在的處境，鵜鶘試圖把他轉化為3D球員(三分球+防守)，但鮑爾始終是playmaker。

(中時新聞網)