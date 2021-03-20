珍愛藻礁公投連署引發供電爭議，蔡英文總統今天強調，臺灣正處於能源轉型的關鍵時刻。「展綠、增氣、減煤、非核」是我們四大目標，不只追求電力穩定，也希望發電配比能符合國際趨勢。能源轉型的過程中，偶爾會有一些不同的意見，但她相信團結「能讓我們一起通過能源轉型的考驗」。

蔡英文總統今天出席磐石會會長交接典禮表示，我們靠著全民的團結力量，在國際逆勢之中，守住疫情、穩住經濟，也讓世界各國看見，臺灣在全球供應鏈的重要性。

她說，現在，國際進入後疫情時代，政府把握契機，持續引導資金回流、擴大內需市場及實體建設。在我們共同努力之下，今年的經濟成長率預估可以突破4％，創下近7年的新高水準。

蔡英文指出，這幾年，政府推動「投資臺灣三大方案」，已經獲得初步成績，迎來史上最大規模的臺商回流潮，而且無論是回流的企業，或是本地的廠商，都能用得到這三大方案。包含土地、水電和人力等等的問題，政府都是以務實的態度，來協助解決問題。

談及電力問題，她相信現場業界領袖都已經觀察到、也感受到全球綠色經濟的強勁趨勢。臺灣正處於能源轉型的關鍵時刻。「展綠、增氣、減煤、非核」是我們四大目標，不只追求電力穩定，也希望發電配比能符合國際趨勢。

在臺中，大家都很關心臺中火力發電廠的議題，蔡英文表示，我們也知道，因為「淨零碳排」的新標準，加速減碳勢在必行。燃氣將成為我們穩定供電，減碳、減空污的新選擇。我們已經和台塑溝通，要儘速把麥寮改為燃氣，降低碳排和污染，也加速臺灣和國際減碳倡議同步的進度。

至於中火的部分，她說，目前正全力和臺中市政府協調，要趁著這個機會，將中火從燃煤改成燃氣。不僅可以減排，對於困擾大家許久的空氣污染問題，也會有所改善。

蔡英文指出，除了燃煤改燃氣，大家也很關心再生能源的發展。太陽光電，在中午尖峰的時候，已經可以達到7％左右的發電占比；離岸風電的部分，臺中港的風電專區已經吸引了國內外供應鏈廠商進駐，許多廠商已經開始動土建廠，預計今年，臺灣就可以生產自己本土化的風機葉片。

蔡英文強調，能源轉型的過程中，難免會有一些挑戰，或者是中央跟地方偶爾會有一些不同的意見。但她相信，只要我們都抱著讓臺灣更進步的期盼，彼此信任、相互理解，就沒有不能攜手解決的問題。

她說，團結讓我們一起度過疫情的挑戰，她相信團結，也能讓我們一起通過能源轉型的考驗。讓臺灣在新的國際供應鏈趨勢當中，繼續穩定的成長、進步。

(中時 )