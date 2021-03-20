港星任達華出道近46年，拍過無數影視作品，曾以電影《歲月神偷》榮獲香港金像獎影帝。19日他迎接66歲生日，寶貝女兒任晴佳（Ella）特地在微博PO出一系列父女照，從她小時候紀錄到現在，身高幾乎快追過老爸。

任晴佳於任達華生日當天，透過微博獻上祝福：「爸爸生日快樂！」並標記任達華的帳號、上傳6張父女合照，從畫面中可以看到，任晴佳從原本依偎在爸爸身邊的小女孩，變成與爸爸平視的高挑美少女，不變的是，任達華始終緊牽或輕摟著女兒，展現對女兒濃濃的愛。許多網友除了一起祝賀任達華，不忘打趣叫起「岳父」，因為任晴佳實在太漂亮了。

任晴佳從小女孩變成跟爸爸任達華一樣高的大美女。（圖／微博@任晴佳）

任達華1997年再婚名模琦琦，2004年生下女兒任晴佳，隨著時間的流逝，16歲的任晴佳長得亭亭玉立，還繼承父母的優良基因，擁有180cm的身高，一雙110cm的長腿又細又美，被封為「九頭身美少女」，吸引各大雜誌爭相邀約的拍攝對象，不過任達華和琦琦希望女兒現階段先好好讀書，婉拒簽約經紀公司出道的機會。

任晴佳16歲就長到180cm，腿超級長。（圖／微博@任晴佳）

任晴佳除了長得標緻，還有過人的180cm身高，許多網友好奇任達華夫婦如何把女兒養得這麼好，紛紛詢問秘訣，琦琦大方不藏私，曾在直播中揭密任晴佳很喜歡跟著他們一起運動，而且睡眠充足，晚上9點就上床睡覺，身高暴風成長到180cm，皮膚也光滑細緻。

(中時新聞網)