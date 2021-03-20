尋求富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)男生組3連霸的健行科大，這次提前宣告夢碎了！政治大學20日靠著游艾喆攻下全場最高27分，外加6助攻、5籃板、4抄截，終場76比57修理健行科大，隊史首次搶下UBA男生組冠軍賽門票，對手將是晚上7點義守大學與世新大學之戰的勝隊。

預、複賽皆贏健行的政大，今天上半場就靠大一菜鳥主控游艾喆火力全開，半場就取14分、5助攻與4籃板，林彥廷與丁恩迪各有8分，前次對決狂轟37分的射手洪楷傑，反而上半場得分掛零，打完上半場，政大以36比28領先健行。

來到第3節，健行外線火力仍無起色，只能眼見政大逐漸擴大領先差距，靠的仍是游艾喆、林彥廷兩名後場箭頭，健行主控谷毛唯嘉更在第3節還剩7秒吞下個人第4犯，健行可用之兵越來越少，前3節結束，政大53比40繼續大幅領先。

政大這次完全不想再給健行任何反撲機會，末節一開始就打出11比3猛攻，其中包含洪楷傑連拿5分，轉眼擴大領先差距到20分以上，甚至林勵更在最後6分32秒投進打板三分球，比數變成67比44，沒想到這場準決賽會變如此一面倒！

(中時 )