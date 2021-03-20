拜登搭空軍一號 登梯絆倒連摔3次 白宮：總統狀況良好

拜登搭空軍一號登階梯絆倒。（美聯社）

為撫慰接連出現槍擊事件的亞特蘭大民眾，美國總統拜登19日搭乘空軍一號趕赴當地，卻意外在登機上階梯時腳步不穩，連跌3次。拜登跌倒畫面曝光後，也引發國內網友熱烈討論，有人說，老人摔跤是大事，「真的該擔心了」；但更有不少網友關注的是副總統賀錦麗。

在網路上流傳的影片中，高齡已78歲的拜登在踏上登機梯時，跌了3次，相關畫面後來並慘遭美國網友惡搞，甚至連美國前總統川普的長子小唐納（Donald Trump Jr）也加入惡搞行列。

拜登跌倒畫面曝光，也引起台灣網友關注，並在PTT上引起熱議，但有不少網友關注焦點是美國副總統賀錦麗，表示「賀錦麗憋住」、「賀錦麗熱身中」、「賀錦麗微笑不語」、「牛棚賀錦麗已經準備好了」。另有網友關心拜登狀況，表示「台灣緬甸南海要全噴了」、「大家最好祈禱他身體健康」、「老人摔跤是大事，真的該擔心了」、「音浪太強」、「他上樓梯很愛小跑步，是在幹麻」、「跟美國股市一樣 跌跌不休？」、「他爬起來後又跑得急 有些不夠小心」。

針對拜登跌倒，外界關注其健康是否有隱憂，白宮已聲明當時只是風比較大，拜登狀況良好，拜登醫生也證實，拜登百分百健康。

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(中時新聞網)