台北市長柯文哲20日帶領市府團隊前往新竹縣，與縣長楊文科在內的一級主管舉辦座談會，會後聯訪被問及是否為藍白合作，楊文科先說，他不太懂政治，柯文哲對布局2022、2024的問題，則回應「想太多」，藉由此次座談會，可談及多項合作案。

柯文哲表示，台北跟新竹地理上很接近，此次包含文化局、觀光局、客家事務委員會等，都有一些合作互惠的案子，平常沒有機會可以對談，此次雙方首長都在場，可以處理，因此舉辦縣市交流。

楊文科認為自己不懂政治，但稱讚柯文哲領導有方，柯文哲具有6年經驗，比他2年豐富，雙方也在有些理念不謀而合，例如不贊成亮點建設等，楊文科也認同。

柯文哲與妻子陳佩琪、市府60人團隊20日上午前往新竹喜來登大飯店，與楊文科及妻子甘秀美、新竹縣政府團隊交流，雙方也互贈紀念品，柯文哲致贈101造型杯組、土產貓茶町茶點，楊文科則送上大霸尖山為題的「世紀風雲」水墨書畫，陳佩琪與甘秀美則互贈吉祥物玩偶。

未來台北市與新竹縣擬有各項合作，例如公共圖書館的通借通還、台北市與新竹縣的旅遊互惠、行銷農特產品、客家藝文交流、國小社團交流等。

(中時 )