壽司業者促銷活動引發改名潮，雲林縣口湖鄉口湖漁類生產合作社為行銷所加工的鮭魚與台灣鯛，舉辦「追逐鮭魚潮、加碼台灣鯛」活動，名字為鮭魚者來就送1尾5、6公斤重的大鮭魚，結果有5名來自全台各地的「鮭魚人」抱得鮭魚歸，業者表示大鮭魚市價約3000元，主要是行銷台灣優值加工漁產，並不鼓勵大家為了贈品改名字。

「追逐鮭魚潮、加碼台灣鯛」活動將舉辦2天，名字有鮭魚2個字、本人親自到場，即可憑身分證換取挪威空運鮮鮭魚1整尾 ，限量100尾送完為止，主辦單位原本擔心沒有人會來，沒想到上午10點活動開始，即陸續來了5名「鮭魚人」，其中有4人是學生，1名外送員。

從台北來的大學生「楊鮭魚」表示，改名「鮭魚」主要是希望留下年輕時的難忘回憶，這幾天享受著追逐鮭魚的樂趣，一聽到口湖漁類生產合作社送1整尾大鮭魚，馬上開車南下，他並不後悔改名，也強調不認同去吃到飽卻浪費食物的作法。

「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」是1名外送員，特地從台南騎機車過來，「改名字是為了生活樂趣，也能從贈品中得到小確幸」，他說之前亞太電信也有類似活動，所以名字才有「亞太」這2個字，由於自己喜歡吃鮑魚，所以「超前部署」，看有沒有機會吃到免費鮑魚。

雲林縣也有1名「吳鮭魚戰士」來領大鮭魚，還表示要趕快把鮭魚帶回家給阿嬤料理，全家一起吃頓鮭魚大餐；高雄的「周鮭魚」說本來就想改名字，改「周鮭魚」前有經家人同意，以後會再改回去。

台中的「張鮭魚之夢」則低調到場，原本以為已改名3次無法再改名的他，原來只改了2次，還有1次機會，這次來領大鮭魚不想再被報導，一直叫大家不要再拍他了，他只是來尋找「鮭魚同類」做為紀念，並強調「覺得很困擾，低調一點比較好」。

(中時 )