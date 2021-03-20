全球電動車龍頭特斯拉在中國市場再次受挫，據外媒報導，中國近期以車上安裝的攝影機存在安全疑慮為由，禁止特斯拉進入軍用設施；部分機敏國企與政府部門，也傳出禁止特斯拉出入。

路透社引述兩名看過中國軍方公告的消息人士指出，軍方稱特斯拉（TESLA）車上安裝的攝影機存有安全疑慮，可能會拍攝並收集機敏資訊，因此已禁止特斯拉汽車進入軍事設施區域。

消息人士並稱，住在軍營家屬院的居民也收到通知，建議特斯拉的車主將車停在軍事設施區域外面，不要開進營區。

華爾街日報則引述另一名中方知情人士透露，中國已經對特斯拉汽車進行了一段時間的安全評估，除了攝影機外，汽車的感測器可能記錄周邊位置的視覺圖像。

此外，這名人士也提到，據中國的評估報告指出，特斯拉可能藉由汽車上的各項程式獲得例如行車時間、方式和地點，駕駛人員的個人資訊，以及與汽車同步的手機連絡人名單。「政府的擔憂是，特斯拉可以不斷地處於記錄模式，利用攝影機和其他感測器記錄細節，包括短影音。政府擔心某些資料可能會被傳回美國。」

報導並稱，除了軍營之外，部分政府部門已經通知職員不要開特斯拉上班。也有一些機敏的國企和國家機構禁止特斯拉以任何形式駛入。

據路透引述分析師看法，這個跡象顯示中國對特斯拉正逐步加強審查，「就像是美國以國家安全理由針對華為祭出的舉措一樣。」

截至目前，特斯拉中國並未對「車輛遭限制出入特定地點」一事做出回應。

本月13日，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在推特上與消費者互動時，對於「特斯拉的車內鏡頭，是否會偵測車主的視線範圍」的提問，明確回答「Yes」。這被視為特斯拉官方首次承認，藉由車內鏡頭觀察並記錄駕駛行為。

馬斯克的回答引起了全球不少網友熱議，包含中國的微博上都有人在討論，質疑特斯拉此舉是在侵犯消費者隱私。

特斯拉中國不久後便聲明強調，所有中國市場上的特斯拉車輛均未開啟車內攝影機，「特斯拉高度重視用戶隱私的保護、遵守中國的法律法規，特斯拉配備了安全等級全球領先的網路安全體系以確保使用者隱私保護。」（編輯：吳柏緯/周慧盈）1100320

(中央社)