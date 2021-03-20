反萊豬公投等4項公投將在8月登場，民進黨規劃4月中旬啟動下鄉座談。國民黨主席江啟臣今天表示，歡迎執政黨捍衛辯護政策，但絕對不是出來抹黑詆毀推動公投的團體與政黨，國民黨接下來會透過各式各樣的活動、宣講與座談，立院也會召開公聽會，向民眾說明用公投票決定重要政策。

國民黨青年部今明兩天舉辦「青年住好」願景營，黨主席江啟臣親自現身和青年互動，與38位來自不同背景的青年朋友交流居住正義等議題。

面對今年8月28日的公投大戰，為紓解基層焦慮，民進黨規劃4月中旬到7月中旬，舉辦305場下鄉說明會，談到國民黨後續對公投的規畫，江啟臣說，國民黨必須到地方告訴民眾，投下反萊豬、公投綁大選雙公投的原因，坦言時間很短，只剩下4個多月，正積極籌畫中，一旦決定就會對外公布。

江啟臣表示，政府留下的爛攤子，將透過公投收拾殘局。至於行政院長蘇貞昌昨說，若藻礁公投過關，政府會依公投法規定辦理，媒體詢問是否相信蘇揆的說法，江笑談，「我要問保生大帝嗎？」

江啟臣強調，蔡英文總統2011年曾說「續建核四」，因此，每位政治人物尤其是國家領導人，都應該面對自己過去所講的話，以及面對過去的決策與言行，更重要的是，尊重8月28日人民的決定。

(中時 )