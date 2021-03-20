1名個性乖巧的女高中生到桃園一家火鍋店打工，因工作認真勤奮，讓老闆夫妻讚譽有佳，還認她當乾女兒，對待如親生子女，但老闆娘3年後才發現，丈夫和乾女兒互傳曖昧、露骨對話簡訊，還搜出兩人前往摩鐵自拍照，才發現兩人早已發生過無數次性行為，氣得對少女提告並求償100萬元，法院判少女應賠30萬元，父母應連帶賠償，仍可上訴。

根據判決書記載，火鍋店老闆夫妻於88年1 月15日結婚，婚後育有2 名子女，從104 年底共同經營火鍋店。A姓高中少女則是在105年就讀高中期間到兩夫妻經營之火鍋店打工，因被告個性相當乖巧，夫妻倆遂將之認作乾女兒，且視她為親生女兒般疼愛、關照。

但是老闆娘在106 年間，私下發現老公與女高中生互動異常，時常在一起竊竊私語，更發現兩人經常用手機LINE、Messenger 通訊互相傳送親密且露骨之對話。

老闆娘偷偷檢視對話內容，赫然發現老公竟然從105 年10月26日至109 年1 月期間，偷吃女高中生，而且雙方已發生過無數次性行為，維持長達3 年以上不正常男女交往關係，置原告婚姻圓滿於不顧，已侵害她配偶關係之身分法益且情節重大，使她遭受精神上極大痛苦。

老闆娘還查出老公手機紀錄，發現兩人自拍照片、手機通訊軟體對話紀錄及個人頁面翻拍照片、情趣用品、汽車旅館集點卡及保險套照片、行車記錄器影片等，憤而對高中女生提告。

但是法院多次傳喚女高中生及監護人出庭應訊答辯，但女方始終未到場，也未提出任何書狀或證據資料作何答辯聲明或陳述，法院因此認定證據與老闆娘所述相符。

法院審理後認定，少女和對方先生多次發生性行為已經侵害配偶權，導致女老闆受有精神受創，判賠精神撫慰金60萬元，但少女在發生行為時未成年，佔侵權期間7成，因此父母必須連同賠償42萬元。

但事後女老闆和少女和解，並免除老公依法應分擔額部分，因此法院判少女應賠償30萬元，父母應連帶賠償其中21萬元。

(中時新聞網)