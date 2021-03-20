受到東北風明顯增強影響，氣象局對18縣市發布陸上強風特報。（圖擷自氣象局）

好天氣只剩今天，明起急凍還有強風襲擊！氣象局表示，明（21）日冷空氣南下，北台灣會愈晚愈冷，中南部、東部、東南部則早晚變冷。另外，東北風明顯增強影響，18縣市發布陸上強風特報，明上午起台南以北等地區將出現9至11級強陣風。氣象達人彭啟明分析，冷將軍正南下當中，留意深夜開始北東轉雨、北部下探低溫14-15度。

氣象局今上午對18縣市發布陸上強風特報，由於東北風明顯增強，明上午起台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，高雄沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象達人彭啟明在臉書發文表示，冷將軍正南下當中，要留意深夜開始北東轉雨 降溫，明天還有些境外污染接近，周日、一北部下看14-15度，這幾天溫度落差頗大，大家注意身體健康。

天氣風險公司分析師廖于霆說，晚間鋒面將逐漸通過台灣上空，北部、東北部天氣明顯轉為陰陣雨天氣，其餘各地則為多雲。不過，這波鋒面結構沒有很好，在南方水氣不足情況下，主要降雨以北部較多，對中南部水情沒直接幫助；緊隨其後的是大陸冷氣團南下，東北季風增強，主要雨區轉為東北角到基隆北海岸一帶。

(中時新聞網)