總統蔡英文參加磐石會會長交接儀式，向各界企業菁英說明電力政策，燃氣將成為穩定發電及減碳減空汙的新選擇。（陳淑芬攝）

磐石會舉辦會長交接儀式，台中市長盧秀燕（中）主持會長的印信交接。（陳淑芬攝）

針對中火減煤空汙及電力爭議，總統蔡英文20日在台中市表示，台灣正處於能源轉型的關鍵時刻，展綠、蒸氣、減煤及非核是四大目標，台中火力發電廠加速減碳勢在必行，燃氣將成為穩定發電及減碳減空汙的新選擇，中央將全力與台中市協調，將中火從燃煤轉成燃氣，不僅減排、對困擾已久的空汙問題也可獲得改善。

台中市長盧秀燕多次因台中火力發電廠減煤及空汙爭議槓上中央，一般認為下屆台中市長選舉，空汙砲火將點燃再戰，並影響選情重要關鍵。蔡總統今天出席磐石會會長交接儀式，在下屆民進黨台中市長參選呼聲最高的交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌兩人與爭取連任的盧秀燕等人同場時，談及中火議題備受矚目。

蔡總統強調，在台中大家都很關心中火議題，因為排碳的新標準，加速減碳勢在必行，燃氣將成為穩定發電及減碳、減空汙的新選擇，並要加速台灣與國際減碳同步的進度。中央將全力與台中市協調，將中火從燃煤轉成燃氣，不僅減排，並改善困擾已久的空汙問題。

蔡總統表示，各界業界領袖都已觀察及感受到全球綠色經濟的強勁趨勢，台灣正處於能源轉型的關鍵時刻，展綠、蒸氣、減煤及非核是四大目標，不僅追求電力穩定，也希望發電能符合國際趨勢。

對於再生能源的發展，蔡總統說，近年台灣的再生能源，在政府及民間的攜手努力下已有相當的進展，太陽光電在中午尖峰已經可以達到7％。此外，風電從無到有、從創意到實踐，第一座風場已經建立商轉，台中港的風電專區，已吸引國內外廠商進駐，許多廠商已動土建廠，預計台灣今年就可生產自己的風電葉片。

(中時 )