林心如2016年和霍建華結婚，生下女兒小海豚，最近她上節目《唐綺陽談星室》，唐綺陽透露，開創星座牡羊、巨蟹、天秤、魔羯生活重點是「為誰」奮鬥，就算是不喜歡的工作，為了家人也會努力向前，動力十足，林心如在一旁頻頻點頭，說老公霍建華就是魔羯，女兒小海豚也是魔羯，唐綺陽此時丟出一句：「很難相處吧？」林心如此時倒吸一口氣，說：「看你是用哪一個身分相處」。

林心如近年來演而優轉製作人，她表示2009年跨行當製作人，其實只是因為「無聊」，她不甘於待在舒適圈，一輩子當大明星，但嚴格說起來她還是在熟悉的圈子裡工作，只是換了身分，多了點挑戰性，希望能開創新的格局或局面，第一部戲的時候壓力很大，期許「只能成功，不能失敗」，幸好後來成績不錯，也讓她鬆了一口氣。

林心如透露老公、女兒都是魔羯座。（圖／翻攝自Ruby林心如臉書）

談到星座，林心如分享女兒跟老公都是魔羯座，個性超像，固執又執著，「有些東西就是超堅持的」，唐綺陽此時突然問是否很難相處？林心如隨即皺眉，乾笑幾聲回應：「看你是用哪一個身分相處」，引來唐綺陽反問：「那摩羯爸爸可以包容或覺得固執的女兒很可愛嗎？」林心如則說因為孩子還小，老公目前都覺得可愛，什麼都OK，完全是女兒奴都順孩子心意。

唐綺陽此時說，摩羯座的特色就是長的可愛卻臉很臭，林心如回說沒錯，「她笑起來像天使，但她一臉臭的時候馬上看得出來」，唐綺陽強調開創星座雖臉臭，但為了重要的人會強迫自己去做，只要有了目標、志向就會全力以赴。至於水瓶座的林心如所屬的固定星座，則是要有興趣才能專精持久，林心如也承認興趣對她來講是第一優先，因為喜歡喝咖啡，所以開咖啡廳會是她想做的事，不只是為了工作或生活，而是真心想推薦自己喝過最好喝的咖啡，看別人喝得很開心，自覺有感染力，才會讓她充滿自信做下去。

(中時新聞網)