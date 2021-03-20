台灣國際戰略學會與台灣國際研究學會，今日（20）公布「拜登新局與台海安全」民調結果，在「美國是否真心幫助台灣」一題上，高達61.1%認為「想利用台灣」，僅21.3%認為「是真誠的」。懸殊的結果，明顯與蔡政府一直以來所走的「親美抗中」路線呈反差。

根據香港媒體《中評社》今日報導，台灣國際戰略學會與台灣國際研究學會，公布「拜登新局與台海安全」民調，現場由台灣國際戰略學會理事長王崑義主持，與會人包括前陸委會副主委、文化大學社科院院長趙建民、東華大學教授施正鋒、台灣國際戰略學會執行長羅慶生與台灣國際戰略學會研究員滕昕雲。

在台灣人對美國政府的態度方面，民調結果顯示，針對「美國是否真心幫助台灣」，61.1%認為「想利用台灣」、21.3%認為「是真誠的」、17.6%認為「無明確意見」；對於「拜登是否能維持美國地位」，60.9%認為「能維持」、17.8%認為「不能維持」、21.3%認為「無明確意見」。此外，針對「川普執政下的美國國力」，37.8%認為「有下降」、41.6%認為「沒有下降」、20.6%認為「無明確意見」；對「川普支持者的抗議行為」，25.2%認為「民主的體現」、53.4%認為「擾亂社會秩序、加劇社會撕裂」、21.4%認為「無明確意見」。

在台灣人對蔡政府的政治態度方面，針對「是否擔心萊豬時安問題」，民調顯示有31.5%認為「非常擔心」、22.8%認為「還算擔心」、27.1%認為「不太擔心」、15.5%認為「一點也不擔心」、3.1%認為「無明確意見」，擔心者共達54.3%，不擔心者共達42.6%；對於「政府能否彌補中國禁止台灣鳳梨的損失」，57.4%認為「能彌補」、33.7%認為「不能彌補」、8.8%認為「無明確意見」。

(中時新聞網)