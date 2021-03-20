蔡英文總統20日出席「磐石會第23、24屆會長交接典禮時表示，台灣正處於能源轉型的關鍵時刻，「展綠、增氣、減煤、非核」，是我們四大目標，不只追求電力穩定，也希望發電配比，能符合國際趨勢。

蔡總統當面感謝卸任磐石會長李義隆，過去一年，帶領磐石會員，跟政府一起對抗疫情。我們靠著全民的團結力量，在國際逆勢之中，守住疫情、穩住經濟，也讓世界各國看見，台灣在全球供應鏈的重要性。

蔡總統指出，現在，國際進入後疫情時代，政府把握契機，持續引導資金回流、擴大內需市場及實體建設。在我們共同努力之下，今年經濟成長率預估可以突破4%，創下近7年的新高。

蔡總統接著指出，這幾年，政府推動「投資台灣三大方案」，已經獲得初步成績，迎來史上最大規模的台商回流潮，無論是回流的企業，或是本地的廠商，都能用得到這三大方案，包含土地、水電和人力等等的問題，政府都是以務實的態度，來協助解決問題。

談及電力問題，蔡總統說，她相信現場業界領袖，都已經觀察到、也感受到全球綠色經濟的強勁趨勢。台灣正處於能源轉型的關鍵時刻。「展綠、增氣、減煤、非核」，是我們四大目標，不只追求電力穩定，也希望發電配比，能符合國際趨勢。

蔡總統指出，在台中，大家都很關心台中火力發電廠的議題，我們也知道，因為「淨零碳排」的新標準，加速減碳勢在必行。燃氣將成為我們穩定供電，減碳、減空污的新選擇。

蔡總統提到，我們已經和台塑溝通，要儘速把麥寮的燃煤改為燃氣，降低碳排和污染，也加速台灣和國際減碳倡議同步的進度。

至於台中火力發電廠（簡稱中火）的部分，我們正全力和台中市政府協調，要趁著這個機會，將中火從燃煤，改成燃氣。這不僅可以減排，對於困擾大家許久的空氣污染問題，也會有所改善。

蔡總統接著指出，除燃煤改燃氣，大家也很關心再生能源的發展。這幾年，經過政府和民間一起攜手努力，台灣的再生能源，確實有相當的進展。

蔡總統舉例說，比如太陽光電，在中午尖峰時候，已可以達到7%左右的發電占比；離岸風電的部分，從無到有、從倡議到實踐，第一座風場已經進行商轉。

蔡總統進一步說，台中港的風電專區，已吸引了國內外供應鏈廠商進駐，許多廠商已經開始動土建廠，預計今年，台灣就可以生產自己本土化的風機葉片。

蔡總統提到，去年，台積電為了2050年全面綠電的目標，已簽下20年的綠電供應契約，選擇的地點，就是彰化的風場。許多外商、本土廠商，包括現場磐石會先進，都已在綠電市場中積極活動，希望在綠色供應鏈的趨勢中，找到新的機會。

蔡總統強調，能源轉型的過程中，難免會有一些挑戰，或者是中央跟地方偶爾會有一些不同的意見。但她相信，只要我們都抱著讓台灣更進步的期盼，彼此信任、相互理解，就沒有不能攜手解決的問題。

最後，蔡總統祝福磐石會，在今年磐石會新任會長梁進利的帶領之下，會務昌隆，所有在場企業的事業，蒸蒸日上。

與會的政商人士，包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍、證交所總經理簡立忠、第一銀行董事長邱月琴及土銀董事長謝娟娟等人。

(工商 )