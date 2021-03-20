嘉義林管處大埔事業區林班18日下午發生森林火災，至今延燒超過47小時，尚有兩處殘火未滅，今天出動直升機8次架次空中灑水灌救。阿里山公路仍舊封路，預計下午3時開放通行。

大埔事業區第228、229林班，即阿里山公路（台18 線）69公里處附近下方，18日下午2時左右發生森林火災，截至發稿為止，已延燒超過47小時。

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠今天表示，目前火場累計延燒面積1.6公頃，地上物為竹林，尚有兩處殘火，位於火場東南側及西南側陡坡，已請內政部空中勤務總隊及陸軍航空特戰指揮部出動直升機8次架空中灑水滅火，並持續申請投水。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段表示，阿里山公路66K至69K因火警影響，造成邊坡零星落石不斷，為確保用路人安全， 66k至76k路段今天仍實施封閉交通管制，目前邊坡作業進行滅火行動及明隧道檢測作業評估，進度超前，原預計今晚7時才可望開放通行，將提前至今天下午3時即可通行。

李定忠表示，林管處今天出動118人滅火，嘉義縣消防局支援5部消防車、2部指揮車計17人現場協助提供水源，預防火勢蔓延至台18線公路上方，目前只剩2處殘火未滅，其餘火場沒有復燃情況，至於有人猜測是亂丟菸蒂釀災，還要進一步調查。

(中央社)