許多人擠破頭都想去護國神山「台積電」工作，但一名從清大畢業的學霸男卻透露，年初進去工作至今才三個月，他就想要離職，因為人少事情多、單位上的前輩也不願意教，向老闆說明此狀況後，得到的回應讓他覺得，對方只是想找耐操又聽話的人，講難聽點就是當條狗，與同病相憐的朋友也說「識別證像狗牌」。

一名男網友日前在Dcard上發文表示，年初幸運應徵上台積電的工作，至今工作三個月，但他卻發現自己進來的時間點超衰，單位上很多人被調走，唯一懂得較多又熱心的學長也離開，導致他無人可求助，老闆又要求要盡速上線。

男網友表示，他自認工作認真，前兩個月的蜜月期其實可以早走，但他都會主動留下來學習到7至9點，但最近他真的快受不了，因為單位人超少，每次問同事問題，對方不是超敷衍，就是要他等下再問，然後最後就沒下文，而他自己留下來摸索也沒用。

男網友指出，最扯的是教一次就要學會，「而且教還只是講概念，根本不會帶你一起看case」，若下次再問一樣的問題，就會直接被酸說：「蛤啦，這我不是講過了？」

男網友勸告，想進台積電的人要看運氣去到哪個單位，每個單位的風氣大不相同，如果進到事情爆多但課上人都很友善的務必要珍惜；如果進到事情少但同事都超機車的人，就要抱持著事情少要趕快學會，如此就不用看人臉色了的想法；如果進到事情爆多同事又不願意教，建議就直接離職，除非想被訓練心理素質。

男網友透露，他目前正努力投履歷，只要面試上了就準備直接提離職，因此別再問說怎麼不直接走人，因為他想留個後路。而他也曾跟單位主管溝通過，但只得到「要把酸人的話過濾」、「被罵就繼續問」、「不要在意別人的看法」等回應。

男網友感嘆地說，從主管的回應中他只聽到「耐操、聽話、乖巧」的要求，難聽點就是當一條狗，而跟他同病相憐的朋友也常說「識別證像狗牌」，而他竟然也默默開始認同這個說法。

貼文引起網友討論，「3個月離職路過，很有同感」、「台積電裡面本來就這樣」、「反正還是一票人排隊想進去」、「跟你狀況很像，但我已經辭職了。我同期同事也很幸運，課上事情普通沒有到很多，課上人都很好願意教，風氣超讚的」。

但也有網友指出，原PO的學習慾望沒有大到可蓋過那些負面遭遇，撐過來的都是把每件事學好當第一任務。每唸一次就改一次，不斷累積自己會的東西，專注在學習上，如果對於被念就耿耿於懷，那最後就只能登出，「不要把人家清楚仔細教你視為理所當然，實力累積是自己的事，每個人都這樣過來的。」

(中時新聞網)