王釭坪指示旗下餐廳設計多款鳳梨料理，準備陸續推出上桌。（馮惠宜攝）

大和屋餐飲集團副董事長王釭坪20日嫁女兒席開130桌，不但人人有鳳梨當伴手禮，入口處更擺了滿滿的鳳梨要讓親友拍照打卡。（馮惠宜攝）

哇！太豪氣，婚宴第一道菜就是每人一顆鳳梨；中部婚宴連鎖會館大和屋餐飲集團副董事長王釭坪20日嫁女兒席開130桌，為了挺農民豪氣訂了兩萬斤的鳳梨，且還未開席，每桌已擺了十顆鳳梨，入口處更擺了滿滿的鳳梨要讓親友拍照打卡。

王釭坪20日中午在自家婚宴會館宴客，豪氣擺出一整顆一整顆的鳳梨，王釭坪說，自己出身農家，知道農民辛苦，這次為了挺農民，特別訂購鳳梨當伴手禮，希望帶給賓客好運旺旺來，來參加婚宴的親友，一入席看到主人家豪氣擺上一人一顆大鳯梨，直說，一定會旺到爆，太吉利了！

不只嫁女兒宴客大擺鳳梨宴，王釭坪日前參與企業共同認購訂購2萬斤，採購嘉義縣民雄鄉的優質鳳梨，首批到貨9千斤，除用來當女兒婚宴伴手禮，更指示旗下餐廳設計多款鳳梨料理，準備陸續推出上桌，多元研發才能擴大運用，要陪伴農友們挺難關，他也說，除了鳳梨，未來也會陸續幫農友推廣在地當季的水果。

(中時 )