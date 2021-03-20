鮭魚之亂 柯文哲：真的是台灣社會奇蹟 14:512021/03/20 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲（左二）一早參觀台積電，在媒體聯訪指稱，200多人改名叫鮭魚，是台灣的社會奇蹟。（莊旻靜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲20日率團前往新竹，與新竹縣長楊文科、縣府團隊交流，受訪時提及，此次鮭魚之亂，他很驚訝有超過200人去改名字，把名字改成鮭魚，真的是蠻奇怪的社會，他直呼「改名吃鮭魚真的是台灣社會奇蹟」。 至於是否帶頭打疫苗，柯文哲則認為，1、2個人帶頭打不至於有什麼影響，不過他個人不會標新立異，就照SOP走。 鮭魚之亂 藍委倡改名冷靜期 最棒里長陳永和 2024力戰王定宇 (中時 ) #鮭魚之亂 #柯文哲 #台灣社會 #奇蹟 #鮭魚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 為吃免費大餐掀鮭魚之亂 陳沂點出三大癥結點：我很有意見 09:272021/03/20 娛樂 楊潔篪：台灣問題沒有任何妥協餘地 美重申對台一中政策 11:162021/03/20 兩岸 改名免費爽吃掀鮭魚之亂 鮪魚無奈諷亂象：惡搞當有趣 11:132021/03/20 娛樂 跟風打疫苗？柯文哲：不用標新立異 13:562021/03/20 政治 王定宇分租疑雲 柯媽罵沒良心、女人吃虧 13:552021/03/20 政治 鮭魚之亂躍CNN版面 女主播痛斥浪費社會資源「人生不只有鮭魚」 13:092021/03/20 娛樂 春艷 李權哲 郭文翰男聲新勢力 04:102021/03/20 時尚消費 瀚草文創跨足社宅議題 邀《婆婆》導演拍喜劇 13:482021/03/20 娛樂 別急著改名 來雲林限量鮭魚大放送 04:102021/03/20 社會新聞 Janet跟風鮭魚之亂 剛出生兒子名牌曝光 網傻眼：他在抗議 11:322021/03/20 娛樂 鮭魚之亂有續集？日媒：業者下次擬推這2種魚 08:392021/03/20 生活 政治熱門新聞 王定宇向來專注問政 ？ 宅神反問一句後 王世堅笑容瞬間僵住 - 政治 王定宇爆同居女立委後 輿情民調嚇壞台灣人 - 政治 陳柏惟會被罷免嗎？媒體人算出87％下場 網：太神啦 - 政治 中美對話激烈交鋒 沈富雄最討厭美國這句話 - 政治 直擊》金門女戰神戀愛惹？ 眼鏡男溫柔搭肩 陳玉珍嬌喊一句 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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