台北市長柯文哲20日率團前往新竹，與新竹縣長楊文科、縣府團隊交流，受訪時提及，此次鮭魚之亂，他很驚訝有超過200人去改名字，把名字改成鮭魚，真的是蠻奇怪的社會，他直呼「改名吃鮭魚真的是台灣社會奇蹟」。

至於是否帶頭打疫苗，柯文哲則認為，1、2個人帶頭打不至於有什麼影響，不過他個人不會標新立異，就照SOP走。

(中時 )