為促進課程精實與自主學習，台大有意將學期周數改為16個星期，不過教育部要求，必須經過校務會議討論並修改學則等規定來走。台大今(20)舉行校務會議，通過16週正常上課加2週彈性學習，未來將待程序完備，再正式提案縮短。

台大教務長丁詩同表示，將學期縮短成16周，在這次會議中討論到有結論，有點困難，因此建議先仿108學年的做法，將110學年的上課週數改為16加2週，並提請校務會議同意。

丁詩同指出，108學年度便針對上課週數縮短，召開校內座談會，不過遇上新冠肺炎疫情，導致開學延後，因而順勢也讓上課週數縮短16週與2週彈性學習週，後來發現教學品質、學習成效都不錯，109學年度便到不同校區報告，大多數師生也贊成降為16週。

丁詩同也提到，110學年行事曆編排上，經行政會議討論，因此降為16週，並在2月20日報給教育部，但3月11日教育部回函不同意馬上變動，要求進行更多校內溝通，更希望學期調整為16星期的議案，得經過校務會議通過，並修改校內學則等。

在今日校務會議上，學生雖表達支持將學期調整為16加2週，不過會遇到成績截止等問題，還有暑修時間延後等，擔心彈性教學週是否仍變成實際上課。

對此丁詩同回應，第16週訂為期末考週，當周學期成績截止，就是希望同學學習早點結束，以利提早出國交換、實習，暑修時間也會提前，不過實務上也仍保留許多彈性，未來將代研議出完整法規，下一次校務會議上再更全盤討論。此案提出後，會場沒有反對意見而通過。

(旺報 )