我國AZ疫苗效期不到1個月，羅一鈞強調並沒有比較短，加拿大收到的也只有1個月的效期。（圖／Shutterstock）

中央流行疫情指揮中心已宣布現有11.7萬劑AZ疫苗下周一（22日）開打，但批號為CTMAV509的AZ疫苗，卻被「發現」有效日期只到今年6月15日，等於效期只剩一半；衛福部長陳時中今表示，這批疫苗仍會在效期內打完，不會延期。對此，前國民健康署長邱淑媞指出，目前的問題是沒人知道疫苗怎麼來，指揮中心應該跟大家說清楚，才能提高接種率。

陳時中表示，藥品與疫苗都一樣有一定效期，不會有保存效期比較短的問題，疫苗效期一般來講就是半年，若要延長必須再檢驗、封緘。這批疫苗已經檢驗、封緘完成，在有效期內一定會打完，不會延期。

針對疫苗問題，邱淑媞今(20日)透過視訊連線方式接受《中天新聞》採訪時表示，「目前大家對於這個疫苗怎麼來的，其實就是沒有人知道嘛，指揮中心應該跟大家講清楚，資訊越透明，才能提高接種率」。中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎則表示，第一優先、第二優先沒有接種完的話，其實我們會把它順延到第三優先、第四優先，所以不必擔心AZ疫苗打不完的問題。

疫苗有效期限和施打等問題也引起網友討論，「這疫苗真的很有問題！疫苗採購過程調查一定要做，加油！人民給陳玉珍力」、「烏龜部長陳八百」、「部長又去哪玩了？真的有專心在防疫？」、「本來就是韓國不要的，才會臨時選送台灣來」、「走鐘一路騙」。

疫苗22日起施打僅剩3個月? 陳時中:逐批檢驗非庫存

(中時新聞網)