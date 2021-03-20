一對在陸軍八軍團服役的夫妻，丈夫109年3月與同單位女同袍發展出婚外情，兩人經常私下約會，甚至丈夫還四度帶小三回家發生關係，並趁妻子坐月子，小孩心臟病病需開刀住院等時機約會，元配一氣下向國防部檢舉，但因三人都服務同單位，消息傳出後頻遭受指點，讓元配大受打擊，怒向丈夫及女同提民事賠償1百萬，卓男與林女遭汰除，法院審理後判2人須連帶賠償40萬。

根據判決書記載，這對夫妻均在陸軍八團服役，丈夫在109年3月30日晚間收假返營，但是卻在晚上6時30分後突然失聯，直到晚間近11時才接聽電話，老婆因而覺察有異一再追問，丈夫才坦承與部隊女同袍單獨出遊，隨後並坦承兩人自108年10月下旬時起就出軌。

讓妻子崩潰的是，丈夫竟然四度將女同袍帶回家中床戰4次，讓她身心俱創，心痛不已，於是向國防部提出申訴，丈夫與女同袍2人於國防部接受調查時，也都坦承兩人婚外情事實。

法官審理時認為，丈夫與女同袍在自家內發生性關係，而且小三還不斷慫恿男方離婚，且女同袍在原配坐月子期間，因子女因先天性心臟病，緊急送往台大醫院開刀之時，動輒藉故將男方叫走陪伴，使元配須一人留在醫院，獨自承受產後之不適與子女仍在重症加護病房治療之擔心、害怕，導致原告生理上及心靈上皆受有莫大之痛苦與壓力。

法官痛斥女同袍，身為單親媽媽，曾有過一段婚姻並孕育子女，理應知悉女性生產前後之情緒及生理狀況並不穩定，容易產生憂鬱、焦慮情形，此際十分需要丈夫之細心關懷及呵護陪伴，卻藉故意介入元配婚姻，惡意挑撥夫妻間之感情，並向男方施壓，要求其與原告離婚，導致原告之美滿家庭、美好生活支離破碎。

元配泣訴，因夫妻兩人在同單位服務，丈夫與女同袍接受國防部調查後，均受到懲處，軍方並將此事公告於軍紀通報上，使得工作單位之同事全都知道，且熱議討論，對她指指點點，使她聲譽及工作安寧遭受嚴重破壞深感羞恥，天天惡夢不斷，難以安穩入睡，飽受身心折磨。

橋頭地院審理後認為，男方與女同袍因此事遭軍方汰除，判決男方與女同袍要付給元配40萬賠償。

(中時新聞網)