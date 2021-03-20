曾在教育部所屬的國家教育研究院任職的蔡姓研究助理，國教院以計畫終止為由，不續聘他，他因而告到法院希望「確認僱傭關係存在」，去年高等法院已判蔡勝訴，蔡也以此申請定暫時狀態假處分，近日終於重回職場。

高等法院判決書提及，「被上訴人（國教院）既有使用特定勞工之需求，卻不直接僱用，以事先面試特定勞工之方式，變相利用勞動派遣制度，規避勞動法上所課予雇主之義務，已違反勞動法上之直接僱用基本原則…」，因而判決認定雙方僱傭關係存在。

勞動派遣產業工會指出，在經法院裁定後，國教院仍聲稱當初的不續聘是因為計畫終結無適當職缺安排，堅決抗告，漠視勞工工作權的作為，派遣工會深感不忿。在強制執行的到期日前，國教院才發文給蔡，說明相關的復職報到日期、時間及地點內容。

派遣工會指出，此次回任原職係屬勞工的「苦勝」，在蔡的堅持及忍耐各種法律上難解的大大小小爭議之下，昨天上午順利報到且如三年前一樣坐在自己的辦室桌前上班，並透露出想有個穩定生活的渴望。

派遣工會秘書長施士青提及，國教院仍對該假處分提出抗告、也接續提出上訴，希望法院能夠瞭解到所謂基層員工的契約自由，往往也是受壓迫產生的合意成立；派遣工會要求，公部門不要再濫用非典僱傭或者偽裝派遣來犧牲勞工的權益，應以不定期契約來直接雇用勞工。

(中時 )