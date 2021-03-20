阿根廷球星梅西(Lionel Messi)的大肥約遭到西班牙紙媒《El Mundo》外洩之後，法國媒體《隊報》也跟著爆出更詳細的數字：梅西的年薪高達1.25億歐元(約台幣42億)，周薪為240萬歐元(約台幣8100萬)。即使是世界頂尖的運動員相較之下也有不小的差距，像是C.羅納多(Cristiano Ronaldo)的年薪與周薪都不到梅西的一半！

歐洲身價最高的足球員依序是梅西、C羅、內馬(Neymar)，但是C羅的年薪5400萬歐元、周薪104萬歐元；內馬的年薪3650萬歐元、周薪70萬歐元。簡言之，C羅、內馬兩人的薪水加起來居然還輸給梅西很多，梅西的合約實在太可怕了。這些都只是他踢球的薪水而已，還沒算進代言收入。

C羅在足壇是梅西的勁敵，但兩人的身價完全不在同一個等級。梅西現效力西甲巴塞隆納，C羅在義甲尤文圖斯，內馬在法甲巴黎聖日耳曼。尤文這麼高薪延攬C羅都有點吃不消了，巴薩還真捨得花錢。不僅如此，巴薩前主席巴圖莫(Josep Maria Bartomeu)還涉嫌私養網軍攻擊梅西，以維護巴圖莫自身在管理層的名聲。

梅西的大肥約將在夏天結束，巴塞隆納並不介意他的高薪，還極力挽留他。保加利亞球王斯托伊奇科夫(Hristo Stoichkov)不看好巴薩能留住梅西，他告訴英媒《Goal》說：「沒有人能說服梅西的，他將會自己做出決定。(巴薩)是一支只許贏球的球隊，他們除了計畫未來也必須保持當下的戰力。」

(中時新聞網)