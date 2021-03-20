因應8月28日將舉行公投投票，民進黨、國民黨、台灣民眾黨都規畫下鄉舉辦座談會，向民眾說明公投內容及主張，公投攻防戰將開打。對於行政院各部會是否也會下鄉說明，行政院發言人羅秉成表示，下鄉舉辦座談會是說明政策的方法之一，執政成果有需要指教的地方，政院會透過多元管道跟社會溝通對話，且不侷限在藻礁議題。

珍愛藻礁公投議題延燒，引發朝野對於能源政策論戰，行政院近期頻頻對外說明，並一再強調現行開發範圍避開藻礁區，且面積僅剩馬政府的十分之一，若中油三接不興建，恐會造成缺電危機。

對於朝野政黨都要下鄉舉辦公投座談會，行政院是否也會下鄉跟民眾溝通說明，羅秉成說，目前尚未有相關規畫出來，但這確實是對外說明政策的方法之一，且跟社會溝通對話是有必要，且不侷限在藻礁議題，傾聽民意並清楚說明政策方向及實際狀況。

羅秉成強調，行政院會持續對外說明政策，相關部會也會透過各管道與社會溝通對話，像是說明政府保護藻礁的措施，以及三接對於能源轉型、減媒、降空汙、穩定供電等重要性，讓民眾在公投前能掌握更多充分的資訊，以利做出抉擇。

(中時 )