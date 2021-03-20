台灣近日吹起改名鮭魚風，但有網友發現，一名美國美式足球運動員，名字竟叫做「台灣」(Taiwan Jones)，引起其他網友熱議。

一名網友19日在《Dcard》上發文PO出Taiwan Jones的維基百科頁面截圖，並指出，這位美國男名字的中文譯名就是「臺灣‧瓊斯」，為美國一名美式足球員。該網友還引述維基百科的內容指出，「台灣」的哥哥叫作「泰國（Thailand）」，姐姐則叫「Tasia」，裡頭也很巧帶有地理名詞「亞洲（Asia)」。

該網友表示，台灣最近誕生那麼多鮭魚，讓人對所謂「取名」開始帶有幾分好奇心與疑問，也讓他想起之前看過某足球員以「台灣」為名，因此想跟大家分享這趣事，「自己認為巧合成分滿低的啦」。

經查，根據維基百科的資料顯示，Taiwan Jones曾在一次記者會上被問到他名字的由來，Taiwan Jones表示，這是因為他的母親十分喜歡T開頭的名字，而他的兄弟姊妹的名字也是因此而來。

這個發現也引起其他網友們的討論，「應該要請他來台灣的，不過台灣沒有美式足球競賽，所以還是綜藝節目或選舉的時候請來吧」、「都有鮭魚了這有啥嗎」、「是閉著眼睛翻字典翻到的嗎」。

還有網友認為Taiwan Jones媽媽的想法很有創意，「台灣：媽媽我為什麼叫台灣？媽媽：為了讓我們全家都可以免費到台灣玩」、「媽媽超天才欸、明明就有Taylor Tommy 之類的常見名字可以取」、「哈哈哈哈哈媽媽真的超有才」、「外國人真的什麼名字都有」。

(中時新聞網)